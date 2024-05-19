Bursa’da gece yarısından sonra drift yapan gençler, park halindeki araçlara çarpınca aracı ve yanında bulunan kızları bırakıp kaçtılar.

MEHMET ALİ BORA

BURSA (İGFA) – Edinilen bilgiye göre, 16 BZ 495 plakalı son model araçla Bursa’nın Nilüfer ilçesi Özlüce Caddesi’nde gece saat 3 civarında drift yapan gençler, kontrolü sağlayamayınca park halindeki araçlara çarptı.

Korkuya kapılan gençler, araçta bulunan 2 kızı ve aracı bırakıp kaçtı. Caddede adeta terör estiren gençlerin ya ehliyetsiz ya da alkollü olduğu için kaçtıkları öne sürülüyor.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.