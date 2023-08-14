Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) koordinasyonunda düzenlenen ApexMasters 2023 Türkiye Drift Şampiyonası'nın 2. ayağı, otomobil tutkunlarına nefes kesen anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kültürden sanata kadar birçok alanda projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, önemli programlara da katkı sunmaya devam ediyor.

1’inci ayağı Kocaeli Körfez Pistinde yapılan ApexMasters 2023 Türkiye Drift Şampiyonası'nın 2. ayağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TOSFED koordinasyonunda 12-13 Ağustos tarihlerinde Yunuseli Havaalanı’nda yapıldı.

Otomobil tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği yarışlarda, Türkiye’nin en iyi drift pilotları hünerlerini sergiledi. 12 Ağustos Cumartesi günü sıralama turları, 13 Ağustos Pazar günü ise yarışların yapıldığı şampiyona, sporcuların kapı kapıya mücadeleleri ile nefes kesen görüntülere sahne oldu. Şampiyonanın Bursa'da ilk kez düzenlenen organizasyonu, otomobil sporlarına ve drift tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce izleyicinin ücretsiz olarak katıldığı şampiyonanın ikinci ayağı, bol dumanlı ve kapı kapıya mücadeleleri ile heyecanlı anlara sahne oldu. Zaman zaman talihsiz anların da yaşandığı yarışlarda, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri kısa sürede olaylara müdahalede bulundu. Zorlu mücadelelerin sonunda başarılı bir performans sergileyen Build Goal takımından Reza Fahim Keykhosravi birinciliği kazanırken, Ertekin Tekneci ikinci, Ege Bilaloğlu da üçüncü, Bursalı sporcu Ömer Mert Örs ise dördüncü oldu.

Yunuseli Havaalanı’ndaki yarışlara katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, otomobil tutkunlarıyla birlikte heyecanlı anlara tanık oldu.

TOGG otomobiliyle pisti turlayarak Bursalıları selamlayan Başkan Aktaş, daha sonra tecrübeli drift pilotu ve şampiyonanın yarış direktörü Kemal Özhaseki’nin aracına geçti. Drift aracıyla iki TOGG arasında sekiz çizen tecrübeli pilot, izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Türkiye Drift Şampiyonası’nın ikinci ayağına Bursa olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şampiyonada mücadele eden sporculara başarılar diledi. Bursalıların yarışlara büyük ilgi gösterdiğini ve binlerce sporseverin Yunuseli Havalimanı’na geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yarışlarda otomobiller adeta dans ediyor. İzleyenlerin de büyük keyif aldığını düşünüyorum. Bursa olarak farklı spor dallarına ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu tür sporların gelişmesi için alt yapı oluşturuyoruz. Geçen hafta yine burada Softaoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerini gerçekleştirdik. Bursa birçok alanda öncü olduğu gibi sporda da öncü bir şehir. Adrenalin dolu drift şampiyonasına da ev sahipliği yapmak bizler için ayrı bir mutluluk” dedi.

Türkiye Drift Şampiyonası'nın 2. Ayağını birinci olarak bitiren İranlı sporcu Reza Fahim Keykhosravi, yarışmada tüm sporcuların iyi mücadele ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmayı izleyen otomobil tutkunları ise çok eğlenceli ve heyecan dolu bir organizasyon olduğunu belirterek izlerken büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Şampiyonanın üçüncü yarışı ise, 02-03 Eylül tarihlerinde İzmir Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.