Ömrünü Edirne’yi araştırıp incelemekle geçiren Tosyavizâde Dr.Rifat Osman Bey’in orijinali Sağlık Müzesi’nde muhafaza edilen Edirne Sarayı ile ilgili el yazması kitabı büyük emekler sonucu çevrisi yapılarak yayımlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Şenay Öztürk Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Dereci’nin büyük emeklerle yayına hazırladığı, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurten Çetin’in proje kordinotörlüğünü yaptığı “Mufassal Edirne Saray-ı Hümâyûnu ve Kasırları Nüshâ-i Sâniye Dr. Rifat Osman Tosyavizâde 1336 (Transkripsiyon ve Tahlili)” adlı kitap, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde el yazması eserin tahlili, ikinci bölümünde transkripsiyonu, son bölümünde ise tıpkıbasımı yer almaktadır.

Rifat Osman’ın Edirne’de Saray-ı Cedid-i Amire ve Kasırları namıyla Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde Y/0732 numara ile kayıtlı olan başka bir el yazması eseri de Edirne Sarayı ile ilgilidir. Milli Saraylar tarafından basılan yeni kitabın farklı bir eser olması hasebiyle Edirne Sarayı ile ilgili tarihî bilgilere büyük katkı sağlayacaktır.