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DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta son 21 yıldaki Yalova yatırımlarını açıklayarak, “Yalova’ya 558 Milyon TL değerinde 16 Tesis inşa ettik. Yalova’mız için üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

YALOVA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, Ülkemizin dört bir yanında, milletimizin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan “su”yun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulan; içmesuyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES’ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.

“Su Vatandır” hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkân sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Köklü kurumsal geçmişi 1914 yılı ‘’Umur’u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi’’ne kadar uzanan DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) Türkiye’nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade den DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ‘Bizler maziden atiye uzanan, tarihini "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana ''Su Vatandır'' anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılına damga vurmaya devam edecektir. ’dedi.

YALOVA’DA, 6 BİN 860 DEKAR ARAZİYİ SUYLA BULUŞTURDUK

Yalova’ya yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Yalova’da inşa ettiğimiz 2 sulama tesisi ile 6 Bin 860 dekar tarımsal araziyi sulamaya açarak yıllık 51 Milyon 450 Bin TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.” dedi.

YALOVA’MIZA 2 BARAJ VE 1 YERALTI DEPOLAMASI KAZANDIRDIK

Yalova’da refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 16 adet Tesis ile 558 Milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, “Yalova’da son 21 yılda 2 baraj ve 1 yeraltı depolaması inşa ettik ve böylece 2,4 milyon m³ su depolama hacmine ulaştık. Ayrıca yıllık 13 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin ederek 262.234 kişiye içme ve kullanma suyu sağladık.” dedi.

Taşkın Riskini Azaltıyor, Vatandaşlarımızın Can ve Mal Emniyetini Güvence Altına Alıyoruz

Ayrıca; Yalova’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 9 adet taşkın koruma tesisi ile Yalova şehir merkezi, 13 adet yerleşim yeri ve 1.467 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 7 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz.” dedi.

Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Yatırımlarımız İle Toprağımız Daha Kıymetli

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Yalova’da 1 adet iş tamamlanarak toplam 16 bin 910 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Yalova ilinde 2 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif BALTA; “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Yalovalılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle “Türkiye Yüzyılı” idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.