Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan arazi toplulaştırması çalışması dolayısıyla kurum tarafından düzenlenen halka açık bilgilendirme toplantısında yetkililer, basın mensuplarını dışarı çıkardı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - DSİ yetkilileri Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, İGF Haber Ajansı ve yerel haber sitelerinin muhabirlerini toplantı öncesi salondan çıkardı.

Çiftçiler ise, toplantının basın mensuplarına kapalı olduğunu öne süren kurum yetkililerini bu tavrından ötürü kınadı.

Pazaryeri ilçesinin eski belediye başkanlarından Yenimahalle Muhtarı Kadir Mete, basın mensuplarını toplantı salonundan dışarı çıkaran kurum yetkililerini yadırgadı.

Bu arada bir vatandaşın toplulaştırma hakkında sorduğu soruya, dedesinin hayat hikayesi anlatması şaşkınlık yarattı.

Hatırlanacağı gibi, çiftçiler kendi arasında yaptıkları toplantıda toplulaştırmaya karşı olduklarını belirterek arazilerinde toplulaştırma istemediklerini belirtmişlerdi.