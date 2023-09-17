Devlet Su İşleri (DSİ)’nin Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde toplulaştırma çalışması 2 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken, karara ilçedeki çiftçilerin tepkisi gösterip toplulaştırma çalışmasını istemezken, tarımsal sulamanın yapıldığı ve AK Parti Bilecik Milletvekilinin köyü olan Bozcaarmut'un neden program dışı bırakıldığı sorusu gündem oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Geçtiğimiz hafta DSİ yetkileri Pazaryeri ilçesinde düzenlediği bilgilendirme toplantısında basını toplantıdan çıkartmış, basına kapalı yapılan toplantıda çiftçiler DSİ yetkililerine tepkisini göstermiş ilçede toplulaştırma çalışmasını istememişlerdi.

DSİ yetkilisinin Pazaryeri ilçesinin Toplulaştırma çalışmasında pilot bölgesi seçildiğini ve Bilecik’te ilk yapılacağını, kararın resmi gazetede yayınlandığını gerçekleşen bilgilendirme toplantısında söylemiş çiftçilerden gelen soruları cevaplamıştı.

DSİ yetkililerinin Türkiye’de kanun gereği sulama projesi yapılan yerlerde toplulaştırma çalışması zorunludur ibaresini altını çizerek vurgularken, bazı çiftçiler 12 köyde yapılan çalışmanın AK Parti Bilecik Milletvekili’nin köyü olan Bozcaarmut Köyü'nde bulunan sulama göletinde ve köyde toplulaştırma yapılmamasına tepki gösterdi.

İlçe sakinlerinden İbrahim Torun, yapılan bilgilendirme toplantısında Pazaryeri ilçesi ve köylerinde yapılan sulama baraj, göletler nedeniyle zorunlu arazi toplulaştırma uygulaması yapıldığı anlatılırken Bozcaarmut Köyü, Bozcaarmut Barajı ve sulama alanındaki arazilerin neden uygulamadan muaf tutulduğu konusunda bir tek bilgi verilmediğini ifade etti.

Torun, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bozcaarmut köyünde sulama barajı var mı? var !!! bu barajdan sulanan arazi, toprak var mı? var !!! Bozcaarmut köyü Pazaryeri'nin köyü mü? evet !!! o halde Bozcaarmut köyü çok faydalı, büyük bir güzellik olarak tanıtılan zorunlu arazi toplulaştırma nimetinden neden faydalanamıyor? niçin hak mahrumiyetine maruz kalıyor? sanki sihirli bir el, sihirli değnek ile sihirli bir dokunuşla, cımbızla çeker gibi Bozcaarmut köyü'nü bu tombala torbasından çıkarıp alıyor. Eğer bu uygulama ilçemiz, köylerimiz, halkımız için çok yararlı ise Bozcaarmut köyü neden faydalanamıyor yok zararlı ise diğer köylerin ve Pazaryeri'nin, halkımızın suçu, günahı, kabahati nedir? Hakkaniyetli, akıllı, mantıklı bir açıklaması olan var mı?”