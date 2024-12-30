Son 22 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu ve arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisleri, hidroelektrik santralleri inşa ettiklerini çok sayıda derenin ıslahını gerçekleştiren DSİ Genel Müdürlüğü, 2,4 trilyon liralık yatırım yaptı. 2024'te 6'sı HES olan 577 tesisi tamamlayan DSİ, yeni yılda da Türkiye'ye 307 tesisi daha devreye alacak.ANKARA (İGFA) - DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu dönemde Türkiye için su ve sulama yatırımlarında bütün imkânları seferber ettiklerini belirterek, son 22 yılda yaklaşık 2,4 trilyon liralık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Bu kapsamda son 22 yılda; 783 adet baraj, 515 adet gölet ve bent, 145 adet yeraltı depolaması ve suni besleme tesisi, 1.820 adet sulama tesisi, 357 adet toplulaştırma projesi, 366 adet içme suyu ve atıksu tesisi, 631 adet HES ve 6 bin 46 adet taşkın tesisini olmak üzere toplam 10 bin 663 adet tesisi hizmete aldıklarını kaydeden Genel Müdür Balta, 2024 yılında 577 tesisi hizmete sunduklarını söyledi.

Üreticinin ekonomik refahına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2025 yılında 307 tesisi daha devreye alacaklarını kaydetti.

Genel Müdür Balta, 2025 yılında; 41 baraj, 11 gölet ve bent, 70 adet sulama tesisi, 14 toplulaştırma projesi,15 içme suyu tesisi, 2 atıksu tesisi, 6 adet HES ve162 taşkın tesisini olmak üzere toplam 307 adet tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunulacağını açıklarken, "Su Vatandır" anlayışını gece gündüz sürdüreceklerini söyledi. Balta, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şükranlarını sundu.