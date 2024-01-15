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Son yıllarda modern içme suyu projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, Bursa'nın Gemlik ilçesinde Büyükkumla Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde performans testlerini başarıyla tamamladı.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin en büyük yatırımcı kamu kuruluşlarından birisi olan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Gemlik (Büyükkumla Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatında gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Gemlik'te içmesuyu anlamında muhteşem bir tesise kavuştuğunun altını çizdi.

Bu dev tesisin işletmeye alınması için 20 gün süre ile gerçekleştirilen ikinci aşamanın (Performans Testleri) başarı ile sonuçlandığını ve isale hattına su verilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi aşamasına gelindiğini kaydeden Genel Müdür Balta, "Hayırlı ve uğurlu olsun. Her yönüyle Bursa'ya değer katacak bir proje. Gemlik (Büyükkumla Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi tamamlanması ile Gemlik ilçe merkezi, Küçükkumla, Büyükkumla, Narlı, Gençali, Kurşunlu, Umurbey yerleşim yerlerine günlük 70 bin metreküp ham suyu arıtarak yıllık 15,49 milyon metreküp memba kalitesinde içme, kullanma ve endüstri suyusağlanacak, bu vesileyle söz konusu yerleşim yerlerinin 2045 yılına kadarki içme, kullanma ve endüstri su ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.” diye konuştu.