Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulu’nun son toplantısında, 2025 yılı Konferansı’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da yapılmasına karar verildi.BURSA (İGFA) - DSÖ’nün kent sağlığı alanında yerel yönetimler ile çalışan Avrupa Sağlıklı Şehirler Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2003–2008 yıllarını kapsayan 4. Faz’dan itibaren üyeliği bulunuyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ise kurulduğu 2005 yılından beri Ulusal ağ olarak Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye. 2019 yılında başlayan 7. Faz süreci 2025 yılında tamamlanacak. DSÖ, bu ağ kapsamında politik kurul, bilim kurulu ve danışma kurulu oluşturarak çalışmalara rehberlik ediyor.

Tek sağlık gündemini temel alan Politik Kurul’un üyeleri, işbirliğini ve iyi uygulama paylaşımını daha da geliştirmek amacıyla 5-6 Eylül 2024 tarihlerinde Çekya’nın Brno şehrinde bir araya geldi. Brno Belediye Başkanı Markéta Vaňková’nın ev sahipliğinde ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Bölge Sorumlusu Kira Fortune’un koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya Türkiye Sağlıklı Kentler Ulusal Ağı adına Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Murat Ar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker katıldı.

Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurulunun üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantının gündem maddelerinde, 7. Faz değerlendirmesi için ilk bulgular ve planlar hakkında geri bildirim sağlanması ve Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın bir sonraki aşaması için stratejik yön ve hedefleri belirleyen 8. Faz için planlama sürecinin başlatılması vardı. Toplantının sonunda DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağının 2025 yılı Konferansı’nın Bursa’da yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Katılımcılara Bursa’nın tanıtım filmi sunuldu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in davet mesajı yayınlandı. Konferans detaylarının Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Bölge Sorumlusu Kira Fortune liderliğindeki heyetin Eylül ayı ortalarında gerçekleştireceği Bursa ziyareti ile geliştirilmesi planlanıyor.