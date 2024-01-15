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Demokratik Sol Parti (DSP) Bursa'nın Mudanya ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için Avukat Ümit Çelebi’yi aday gösterdi.BURSA (İGFA) - DSP Bursa İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı, partisinin Mudanya Belediye Başkan adayını ilçede düzenlendiği tanıtım toplantısıyla açıkladı.

DSP Mudanya İlçe Başkanlığı önünde gerçekleşen programda şehitler için okunan dualar sonrası davetli gelen misafir ve Mudanyalılara pilav ikramında da bulunuldu.

MUDANYA ÜMİT’Lİ

Mudanya’nın sorunlarını yakından bilen Avukat Ümit Çelebi’yi ilçeyi kazanmak için aday gösterdiklerini belirten DSP Bursa İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı, Bursa’nın bir çok ilçesinde belediye başkan adaylarını ve meclis üyesi adaylarını belirlediklerini belirterek, seçime yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. DSP olarak ülkemizde iki kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Başkan Akıncı, "Birincisi hain terör örgütüne destek olanlar ile bir araya gelmemek, İkinci maddemiz ise Anayasanın ilk 4 maddesine kim dokunursa dokunsun karşısında oluruz. Biz bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünde bu sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde genç ve dinamik kardeşimiz Avukat Ümit Çelebi’yi Mudanya Belediye Başkan adayı olarak açıklıyoruz” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLK ÖNCELİĞİMİZ OLACAK

Mudanya’nın hak ettiği yere gelmesi için DSP'den Mudanya Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan Avukat Ümit Çelebi, göreve geldiğinde önceliğinin deprem fay hattı üzerinde bulunan Mudanya’nın kentsel dönüşümü olacağını söyledi. Başarılı mesleki ve akademik kariyeriyle dikkat çeken Çelebi, uzun süredir ilçede ikamet ettiğini belirterek, "Mudanya’nın sıkıntılarını yakından biliyorum. Mudanya için çok iyi şeyler yapabiliriz. Mudanya’nın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için hayallerim, projelerim ve en önemlisi umudum var. Halka nefes aldıracak çalışmaları hayata geçirmek, Mudanya halkının deprem bilincini artırmak, Rantsal değil kentsel dönüşüme önem vereceğim. Yaşanabilir bir kent olarak Trafik ve Otopark sorununu Mudanya’da çözeceğiz. Mudanya’da Kültür Merkezleri açarak halkımızın sosyal etkinliklerini artıracağız” diye konuştu.

Program sonunda barışın ve umudun simgesi DSP’nin beyaz güvercinleri de uçuruldu.

Öte yandan DSP'nin Bursa'da açıkladığı diğer ilçe belediye başkan adayları ise şöyle: Osmangazi: Mehmet Seskır, Nilüfer: Feride Çınarkes, Orhangazi: Nurdan Bilgin, Mustafakemalpaşa: Salim Demiray, Karacabey: Taner Çınarkes.