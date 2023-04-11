Cumhur İttifakı’na dahil olan Demokratik Sol Parti (DSP)'den acı haber geldi.BURSA (İGFA) - DSP Genel Başkan Yardımcısı A. Murat Özbilge ailesi ile birlikte gittiği İstanbul’da vefat etti.

Alınan bilgiye göre ailesiyle bir AVM’de alışveriş yapan daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge’den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti. Aracın içinde yarı baygın halde Özbilge’yi görüp ulaşmaya çalışan ancak tüm çabalarına rağmen kilidi açamayan ailesi, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Gelen görevlilerin çağırdığı ambulanstaki ekip yapmış olduğu tetkiklerde Özbilge’nin vefat ettiğini duyurdu.

Özbilge’nin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Hatırlanacağı gibi geçen yılda Bursalı bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.