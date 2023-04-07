Önder Aksakal'ın Genel Başkanlığı'ndaki DSP'yi dün ziyaret eden CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında bugün de AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, DSP Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında kameralar karşısına geçen liderler, DSP'nin saat 14.00'te yapacağı başkanlar kurulu toplantısı sonrasında saat 16.00 gibi kararını açıklayacağı duyuruldu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, seçimlerde beraber yol yürüyebileceklerini düşündükleri için bu ziyareti yaptıklarını belirtti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, yeni dönemde TBMM’ye taşınması yönündeki görüşlerini paylaştıklarını ifade ederek, DSP olarak ilkeli bir duruşla, dürüstlük ve şeffaflık şekilde yoluna devam edeceklerini söyledi. DSP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması ve istikrarın bozulmaması için elinden geleni yapacaklarını belirten Aksakali, ziyaret ve önerileri için teşekkür ederken, "Emekten yana sol bir parti olarak TBMM’de yer alarak katkıları sunmak istediklerini görüşümüzü paylaştık. Bugün saat 14’te başkanlık grubuyla değerlendirerek açıklamayı AK Parti Genel Merkezi’nde yapmayı planlıyoruz" dedi.