DSP Keşan İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile yazılı bir açıklama yayınladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP Keşan İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu, , Engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için tüm dünyada ve ülkemizde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 10-16 Mayıs tarihleri ise Türkiye Engelliler Haftası olarak kutlandığını belirterek şunları söyledi. “Günlük yaşamınızda engelli bireylerle muhakkak karşılaşmışsınızdır. Kimi zaman elindeki beyaz bastonuyla yürüyenleri, kimi zaman işaretlerle etrafındakilere derdini anlatmaya çalışanları, tekerlekli sandalye ile kaldırımları ve pek çok engelleri aşmak için zahmet çekenleri

Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için inanın küçük, büyük bütün bireylerin yapabileceği pek çok şey vardır. Örneğin çevre düzenlemelerinin engelli bireylere uygun şekilde yapılması, günlük yaşamımızda sürekli kullandığımız alışveriş merkezlerinin engelli bireylere uygun olarak dizayn edilmesi, trafik ışıklarına kurulan sesli düzeneklerin yaygınlaştırılması engelli bireylerimizin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır.

Engelli bireylerimize yardımcı olmak istiyorsak, onlara acıyarak yaklaşma yerine Konfiçyus'un dediği gibi onlara balık verme yerine, balık tutmayı öğretmeliyiz. Engellilerin beceri ve yetenekleri doğrultusunda iş imkânı sağlayarak onları üretken ve verimli hâle getirebiliriz.

Bu bağlamda Tüm engellilerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyor, ailelerini sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz.”