Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ulucami bahçesinde Çınar Cafede DSP Bursa İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı ve DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ile heyetini misafir etti.BURSA (İGFA) - Heyete Kocaeli İl yöneticilerinin yanı sıra Nilüfer İlçe Başkanı Münire Banuşoğlu, Bursa İl yöneticileri ile Genel Disiplin Üyesi Nurdan Bilgin'de bulundu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: "Osmangazimizin saklı kalan tarihini gelecek nesillere aktarabilmek adına üstlendiğimiz misyonu en iyi şekilde temsil ettik, uyuyan tarihi uyandırdık. Yakın gelecektede göreceksiniz tarih turiziminde Osmangazi Bursa'mızın kalbi olacaktır. İlçemize yakışır meydanımızın son rahdesine geldik. Ciddi bir kaynağı da oraya aktardık.

Birkaç ay içinde Osmangazi Kent Meydanı'nı açacağız. Orası Bursa'mızın nefes alan kalbi olacak. Yeni yerleşim birimlerini planladık kademe kademe hayata geçiriyoruz. Osmangazi artık yaşanabilir bir kent oldu. Bununlada gurur duyuyoruz. Ecevit ruhunu yaşatan DSP'li gönüldaşlarımızla yürüyeceğimiz daha çok yolumuz var" dedi.

Heyette yer alan DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu; "Mustafa Başkanımızın sıcak ilgisine teşekkür ediyorum. Tarihi medeniyetlede buluşturak yeni bir vizyonun kapısını aralamış" dedi.

DSP Bursa İl Başkanı Hüseyin Cahit Akıncı; "Bursa'da öncü siyasetimizle yeni sayfalar açmaya Bursalıları kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.