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Dubai İcatlar Festivali'nde İnovasyon Lideri ödülüne Türkiye'den Dr. Mehrdad Fojlaley, layık görüldü.VAN (İGFA) - Van İş Geliştirme Merkezi'nde faaliyet gösteren Dr. Mehrdad Fojlaley, Dubai İcatlar Festivali'nde 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenen (DIS-EXPO) etkinlikte, 21 ülkeden gelen katılımcılar arasından İnovasyon Lideri ödülüne layık görüldü.

Bu prestijli festival, Dubai İttihad Müzesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti ve Türkiye, Hırvatistan, Romanya, İran, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Almanya gibi 21 ülkeden birçok projeye ev sahipliği yaptı.

Dr. Fojlaley, Türkiye'nin bu festivalde 15 proje ile temsil edildiğini belirterek, dünya mucitler federasyonu Türkiye temsilcisi ve hakem üyesi olarak katılım sağladı.

İngiltere Milli Kütüphane Başkanı, İngiltere Mucitler Federasyon Başkanı, Dubai diplomatları ve Ticaret Merkezi Başkanı gibi önemli isimlerin de katıldığı etkinlikte, Dr. Fojlaley 15 yıl boyunca inovasyon sektörüne yaptığı katkılardan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İnovasyon Lideri ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde ayrıca, Bucharest Politeknik Üniversite Rektörü tarafından Dr. Fojlaley'ye özel bir ödül verildi. Dr. Fojlaley, 2018'den itibaren Van İş Geliştirme Merkezi'nde kendi icatlarını üreterek, plazma teknolojisi ile hava dezenfekte cihazını 14 ülkeye ihraç etti. Ayrıca, mikrodalga ile meyve-sebze kurutma makinesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, bu icadıyla Kanada İcatlar Yarışması'nda birinci olarak altın madalya kazandı.

Dr. Fojlaley, bio mekanik mühendisi olarak 2018-2020 yılları arasında Türkiye Ardahan Üniversitesi'nde gıda teknolojileri üzerine doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 2023'te ise Avrupa Bilim Akademisi tarafından başkanın başdanışmanı olarak seçildi.