Egeli maden ihracatçıları, Dubai’ye yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlemek için kolları sıvadı.İZMİR (İGFA) - Egeli maden ihracatçıları, 2024 yılında ihracat rekorlarına yeni bir halka eklemek için 25-29 Kasım 2024 tarihlerinde Ortadoğu’nun ticaretinin kalbinin attığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin iki emirliğinden biri olan Dubai’ye yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlemek için kolları sıvadı.



2024 yılında pazarlama faaliyetlerine Suudi Arabistan’a yönelik sektörel ticaret heyetiyle başladıklarını aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Güney Kore’deki KINTEX fuarına ve Çin’deki Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonları sonrasında dünyanın dört bir tarafından doğal taş ithalatçılarını İzmir’de Marble Fuarı’nda ağırladıklarını hatırlattı.



2024 yılındaki pazarlama faaliyetlerimize “Dubai Sektörel Ticaret Heyetiyle noktayı koyacağız” diyen Alimoğlu, “Birleşik Arap Emirlikleri yıllık 350 milyon dolar doğal taş ihraç ediyor. Türkiye 62 milyon dolarlık ihracatla lider ülke konumunda. Dubai’de aynı anda pek çok modern proje inşa ediliyor. Doğal taş sektörünün stratejik bir pazarı konumunda. Global ölçekte ses getiren Big 5 Global Fuarıyla eş zamanlı düzenleyeceğimiz sektörel ticaret heyetimiz sayesinde, doğal taş ihracatçılarımız sektörümüzdeki en son trendleri yakından takip edebilecek, BAE'deki inşaat projeleri ve doğal taş ithalatına dair güncel pazar bilgileri ile iş stratejilerini geliştirme fırsatı bulacaklar” şeklinde konuştu.

DUBAİ VERGİ AVANTAJINDAN DOLAYI GÖÇ ALIYOR KONUT TALEBİ ARTIYOR

Dubai’nin sağladığı vergi avantajlardan dolayı sanal market şirketinin ve yazılım firmalarının yatırım yaptığı bir merkez konumunda olduğu bilgisini de veren Alimoğlu, Dubai’nin bu nedenle sürekli göç aldığını ve konut talebinin sürekli diri olduğunu, inşaat sektörünün bu nedenle büyüdüğünü, turizm sektörünün canlılığınında inşaat sektöründeki büyümeyi desteklediğini, Dubai’nin Türk doğal taş sektörü için cazibesinin her geçen gün arttığını vurguladı.



Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2024 yılına 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefiyle girdiklerini hatırlatan EMİB Başkanı Alimoğlu,2025 yılında da 1,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ticaret heyeti hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.



Kaynak: igf