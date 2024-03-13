Nev FSM Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, dudak dolgusu nedir, hangi amaçlarla kullanılır ve avantajları nelerdir gibi birçok soruya cevap olabilecek nitelikte açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Nev FSM Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, dudak dolgusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dudak dolgusunun istenilen dudak görünümünü elde etmek için veya dudaktaki mevcut asimetrileri, görüntü bozukluklarını hafifletmek ve azaltmak için hyaluronik asit içerikli dolgu maddelerinin ameliyatsız olarak iğne veya kanül adı verilen özel aparatlar kullanılarak enjekte edilmesi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, "Hyaluronik asit içerikli dolgular kullanıldığı için istenildiği zaman dolgu hyaluronidaz isimli bir sıvı enzim ile eritilebilir. Dudakta hiçbir zaman kalıcı dolgu kullanımı uygun değildir" dedi.

DUDAK YÜZ ORANTISI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Uzm. Dr. Sezgin, “Hyaluronik asit, vücutta doğal olarak da bulunan bir madde olup, kişi yıllar içinde yaşlanma süreci ile birlikte sahip olduğu dudak dolgunluğunu kaybetmektedir. Dudak dolgusu kimi zaman bu doğal yaşlanma sürecinde kaybedilen hacmi yerine geri koymak için yapılırken kimi zaman da istenilen, arzu edilen daha belirgin dudak hacmine kavuşmak için yapılır. Dudak, yüz orantısı içerisinde önemli bir yere sahip olup tıpkı burun ameliyatı veya burun dolgusunda olduğu gibi işlem sonrasında yüze çekicilik sağlamaktadır” dedi.

HYALURONİK ASİT SAYESİNDE DUDAK ESKİ HACMİNE DÖNMÜYOR

Hyaluronik asit içerikli dudak dolgusunun etkisi geçici olarak belirtilse de tekrarlayan uygulamalar sayesinde dudak hacminin hiçbir zaman dolgusuz olduğu zamanki hacmine geri dönmemekte olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Yaşla hacmini kaybeden dudak eğer eski hacmine dönmesi konusunda dolgu ile müdahale edilmezse, zamanla dudak etrafında barkod çizgileri adı da verilen dudak üstü bölgesinde kırışıklıklara da neden olmaktadır. Bu nedenle, kişinin eskiden sahip olduğu dudak hacminin dolgu ile sağlanması güzel bir yaş alma süreci yaşayabilmesi açısından önemlidir” dedi.

DOĞUŞTAN OLAN DUDAK ASİMETRİLERİ ŞEKİL BOZUKLUKLARI HAFİFLETİLEBİLİR

Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Dudak dolgusu sayesinde; doğuştan olan dudak asimetrileri şekil bozuklukları hafifletilebilir. Herhangi bir asimetri veya bozukluk olmaksızın kişinin tamamen isteği doğrultusunda ince dudaklarda hacim artışı yaratılabilir. Kişi sadece yıllar önce olan dudak hacmini istiyorsa ekstra hacim vermeden sadece yıllar içindeki yaşlanma sürecinin azalttığı eski hacmine kavuşturulabilir. Bunun yanı sıra dudağa yapılan dolgu ile dudak çevresinde oluşmakta olan kırışıklıklar hafifler, yaş ile uzamış olan dudak burun mesafesinin daha kısa görünmesini sağlar. Gülerken rahatsız eden diş eti görünürlüğü varsa bunun azalmasını da sağlar” dedi.

CERRAHİ OLMAYAN BİR TEKNİK OLDUĞU İÇİN DİKİŞ VE BANDAJ GEREKTİRMEMEKTE

Dudak dolgusu işleminden önce dudağa lokal anestezik krem sürüldüğünü belirten Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Uyuşma sağlandıktan sonra ince uçlu iğneler veya kanüller (ucu künt keskin olmayan iğneler) yardımıyla dudakta istenilen hedef bölgelere dolgu maddesi verilir. Cerrahi olmayan bir teknik olduğu için dikiş ve bandaj gerektirmemektedir. Ayrıca, hyaluronik asit içerikli dolgular kullanıldığı için istenildiği zaman dolgu hyaluronidaz isimli bir sıvı enzimi ile eritilebilir” diyerek sözlerini bitirdi.