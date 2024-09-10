Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Bursa’daki malikanesinde yakın dostu Aslı Hünel’i ağırladı. Hünel, birlikte düet yapmaları sözüne karşılık Çevik’e yeni şarkısını hediye etti.İSTANBUL (İGFA) - Ekranların ve sahne dünyasının ünlü ismi Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde eşi Savaş Yurtsever’le birlikte yakın dostu ve meslektaşı Mehmet Çevik’i evinde ziyaret etti. Bademli’deki lüks malikanesinde eşi Gizem Çevik ile konuklarını ağırlayan Mehmet Çevik, Aslı Hünel’den müjdeli bir de haber aldı.

Yeni şarkısını Mehmet Çevik’e hediye eden Aslı Hünel, eseri birlikte seslendirip düet teklifinde bulundu. Bu teklifi düşünmeden kabul eden Mehmet Çevik, “Sanat dünyasında dostlukların çok zor bulunduğu bu dönemde Aslı Hanım’ın bana yaptığı jest çok büyük. Elbette onunla düet yapmak ayrıca bir keyif olacak. Şarkıyı en kısa zamanda hazırlayıp birlikte stüdyoya girmek istiyoruz” dedi. Mehmet Çevik’in kendisinde çok ayrı bir değeri olduğunu söyleyen Aslı Hünel ise bu işbirliğinin çok ses getireceğine inandığını dile getirdi.