Yılın en iddialı düğün ve organizasyonlarına imza atan Ayşenur Filiz, bu yaz evleneceklere şık bir davetin tüyolarını verdi.BURSA (İGFA) - Yaklaşık 20 yıldır davet ve organizasyon sektöründe başarılı işlere imza atan Ayşenur Filiz, 2023 yazının düğün trendlerini anlattı.

Kendi adını taşıyan Ayşenur Filiz Event markasıyla yılın en iddialı düğün ve organizasyonlarını gerçekleştiren başarılı isim, "2023 yılının yaz düğünlerinde en çok ferah renk tonları beyaz, pudra,lila, somon çiçekler, bol yeşillik hakim. Işıltılı tavan dekorları, avizeler, çiçeklerle donatılmış tavanlar,alan süslemesinde de kumaşları görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu..

DAVETLER ÇİÇEK KOKACAK

Masa detaylarında artık tek düzelikten çıkıldığını belirten Ayşenur Filiz, düğünlerde aile masalarının ise daha ihtişamlı hazırlandığını söyledi. Filiz, "Masa dekorunda kristal aksesuar, aynalar ve mumlar olmazsa olmazlardan. Mekan zemininde düz renkler hakimse şeffaf sandalyeler, eğer hareketli bir alansa siyah ya da beyaz sandalyeler tercih ediyoruz. Dekor rustik bir tarza bürünse de ortak olan nokta ışıltının ve çiçeğin hiç eksik olmaması. 2023 düğünlerinde mis gibi çiçek kokusu içinde ışıl ışıl alanlarda eğleneceğiz" dedi.