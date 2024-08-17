Türkiye’nin 11 ilinde yaşayan Dulkadiroğlu sülalesi mensuplarının kurduğu Dulkadiroğlu Dernekler Federasyonunca “1. Birlik ve Beraberlik Şöleni” gerçekleştirildi.Enver GÜLER / KIRIKKALE (İGFA) - Kırıkkale Tren Garı bitişiğindeki Engelli Cafe de gerçekleşen etkinliğe 11 şehirden gelen Federasyona bağlı Dernek Başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın, Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Aktaş, ANKONSİAD Ankara ve Konyalı Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Filiz Demirtaş ,Bekdikli Halk Ozanı İbrahim Düğer ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Etkinlikte Kırıkkale Dulkadiroğlu Derneğini temsilen konuşan Mehmet Emin Erkoç Federasyonun kurulmasından ve ilk şölenin Kırıkkalemizde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Federasyon Genel Başkanı Ümit Topal ise Federasyonun Dulkadiroğlu sülalesine ve ülkemize hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Etkinliğin önemine değinen Topal, “Yapılan bu güzel birliktelikte emeği geçen Federasyona bağlı 11 İlimizdeki Dulkadiroğlu Dernek Başkanlarına ve temsilcilerine, Belediye Başkanı Sayın Ahmet Önal'a ve davete icabet ederek Dulkadiroğlu sülalesini yalnız bırakmayan tüm misafirlere Dulkadiroğulları adına teşekkür ediyor, selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz”dediKirikkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ise yaptığı konuşmada Fedarasyonun kuruluşunda ve bu güzel birlikteliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bundan sonraki yapılacak tüm etkinliklere Belediye olarak her türlü yardımda bulunulacağını belirtti.

Halk Ozanı İbrahim Düğer’in de günün anlam ve önemini anlatan güzel bir şiir okumasının ardından ANKONSİAD Başkanı Filiz Demirtaş ise kadınların girişimcilik hususunda topluma kazandırılması, kadın yöneticilerinSTK lara girmeleri hususunda görüşlerini bildirdi,

Kırıkkale Dulkadiroğlu Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Erkoç itarafından bir buçuk asır öncesinin Dulkadiroğlu şairi Aşık Serdai (Molla Mustafa)'nin hayatı ve şiirleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Etkinlik, Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Topluluğunun vermiş olduğu konserin ve yapılan ikramların ardından sona erdi.