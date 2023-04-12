Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla Dülük Antik Kenti’nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve duyurulması amacıyla yol haritası ve mevcut durum hakkında toplantı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Tarihi yapı ve alanların korunması, turizme kazandırılması için çalışmalar yürüten büyükşehir belediyesi, ilk yerleşiminin 600 bin yıl öncesi olduğu tahmin edilen Dülük Antik Kenti için yürütülen çalışmaları hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Bahriye Üçok Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda tarihsel katmanlarının sürdürülebilir şekilde görünür kılınması, imkanların en verimli şekilde kullanılması, oluşacak turizm potansiyelin yönetimi gibi konular ele alındı. Sunumlar ve maketlerle anlatımların yapıldığı toplantıya Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, kurumların ilgili yöneticileri de katıldı.

Uzun süre insanlar için değerli bir yerleşim yeri olan, Hitit Dönemi’nden Bizans İmparatorluğu dönemine kadar dini merkez özelliğini barındıran Dülük Antik Kenti’nde kaya mezarları, taş ocağı ve yerleşim kalıntılarının korunarak günümüz teknolojisiyle entegre etkinlikleri planlanıyor. Çalışmalar için farklı disiplinler ortak çalışacak. Bölgenin şahit olduğu tarihi dönemler ziyaretçilere görsel ve işitsel olarak yansıtılacak.

ANTİK KENT, DÜNYANIN BULUNAN EN BÜYÜK MİTRAS TAPINAĞI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İçinde Pers kökenli, dönemin askerlerinin inandığı din olarak bilinen, bölgede Roma Lejyonları’ndaki askerlerin de yoğun etkilendiği gizli ibadet edilen Mitra Dini Tapınağı’nın bulunduğu antik kent için çevreye uyumlu planlamalar yapılacak. Anadolu’da bulunan Mitras Yeraltı Tapınağı’nın ilki, dünyada ise bu dinin bulunan en büyük tapınak özelliğini barındıran ve 2 bölümden oluşan yapı için toplantı kapsamında saha gezileri sonrası yapılan tasarımlar üzerinde konuşuldu.