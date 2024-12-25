Kurucularından olan Gelecek Partisi'nden istifa ederek CHP listesinden girdiği TBMM'de Saadet Partisi Grubu'nun düşüren Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı AK Parti'ye geçti.ANKARA (İGFA) - Gelecek Partisi'nden dün istifa ederek bağımsız kalan Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti saflarına katıldı.

Milletvekili Yamalı'nın parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda taktı.

Toplantı sonrasında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yamalı'yı tebrik etti.

https://twitter.com/efkanala/status/1871884366307365353

MUSTAFA NEDİM YAMALI KİMDİR?

1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.

2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin kurucularından olun Yamalı, Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.