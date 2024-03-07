Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Uluyol Caddesi’nde vatandaşlarla sohbet ederek, esnaf ziyareti yaptı.BURSA (İGFA) - Uluyol Caddesi üzerinde yer alan esnafı ziyaret eden Dündar, burada vatandaşlarla bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Dündar, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, vatandaşların elini sıktı. Esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Dündar, şehrin ekonomik altyapısını esnafın oluşturduğunu söyledi. Dündar, yeni dönemde Osmangazi için yapacakları yatırım ve hizmetlerle esnafı daha da mutlu edeceklerini söyledi.

Uluyol Caddesi esnafı, Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’ı büyük bir ilgi ile karşıladı. Dündar’ın belediye başkanlığından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, hizmetlerin devam etmesi için oylarını kendisine vereceklerini söyledi.