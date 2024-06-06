Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmecisi ICA gönüllüleri geçtiğimiz yıl ‘plastik atıkların azaltılması ve geri dönüşümü’ temasıyla anılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ilkokul öğrencileriyle birlikte Kısırkaya Plajı’nı plastikten arındırmıştı. Bu yıl ‘toprak varlığını koruma ve erozyon’ başlığıyla anılan çevre gününde Sarıyer Doğa Koleji ve Sarıyer Fatih İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte ‘sıfır atık bilincini’ aşılayan Fungistanbul sürdürülebilir müzik grubunun dinletisi ve atölyesi gerçekleştirildi. Öğrencilerle birlikte ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletlerin her yıl farklı bir temayla kutladığı 5 Haziran Dünya Çevre Günü, bu sene toprak varlığını koruma ve erozyon başlığıyla anıldı. Bir önceki sene ilan edilen ‘plastik atıkların azaltılması ve geri dönüşümü’ temasına uygun olarak ICA Gönüllüleri tarafından ilkokul öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen Sarıyer, Kısırkaya Plajı’nı plastik atıklardan arındırma ve geri dönüşüm etkinliğini bu yıl yeni temaya uygun olarak yeniden gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Sarıyer Doğa Koleji ve Sarıyer Fatih İlkokulu öğrencileriyle bu yıl gerçekleştirilen etkinlikte, Fungİstanbul sürdürülebilir müzik grubunun dinletisi ve atık malzemelerden enstrüman yapımını içeren atölyesi gerçekleştirildi. Müzik dinletisinin ardından çocuklarla birlikte ICA, Garipçe kampüsünde yer alan hatıra ormanında fidan dikimi yapıldı. Fungİstanbul grubunun atık malzemelerden ürettiği enstrümanlarla verdiği konserde ‘sıfır atık bilinci’ kazanan çocuklar, fidan dikimiyle de bu yılki temaya uygun şekilde, ağaçlandırma ve erozyon arasındaki ilişkiyi öğrendiler.