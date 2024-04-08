Speciality Coffee Association Türkiye Ulusal Kahve Tadımlama Yarışması'nda dereceye giren Oğuz Kaan Keskinkılıç, bu yıl 12-14 Nisan tarihleri arasında Chicago'da düzenlenecek 2024 Dünya Cup Tasters Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.İSTANBUL (İGFA) - 2017 yılından beri dünyada faaliyet gösteren, açıklık, kapsayıcılık ve bilgi paylaşımı temelleri üzerine inşa edilmiş bir ticaret birliği olan Specialty Coffee Association (SCA), kahveyi tüm değer zinciri için daha sürdürülebilir, adil ve gelişen bir faaliyet haline getirecek çalışmaları desteklemek için küresel kahve topluluklarını teşvik ediyor.

Türkiye’de de dünyada olduğu gibi hızlı büyüyen kahve sektörü, Speciality Coffee Association’nın Türkiye’nin her yıl kahvenin çeşitli kategorilerinde gerçekleştirdiği 6 farklı yarışma ile sektöre hız katıyor. Kahve Tadımlama, Demleme, Barista, Kavurma, Latte Art ve Cezve-İbrik dallarında yapılan yarışmalara katılan kahve konusunda deneyimli veya kahve sever yarışmacılar ilgi gösteriyor. Bu yıl, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan ulusal yarışmalara yaklaşık 62 yarışmacı ve pek çok kahve sever katıldı.

Kahve sektörüne 15 yaşında ailesinin işi olması nedeni ile adım atan ve SCA Türkiye’de gönüllüolarak organizasyonlarda yardım faaliyetlerinde bulunan Oğuz Kaan Keskinkılıç, Speciality Coffee Association Türkiye Ulusal Kahve Tadımlama Yarışması'nda dereceye girerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Keskinkılıç, bu yıl, 12-14 Nisan tarihleri arasında Chicago'da düzenlenecek 2024 Dünya Cup Tasters Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Keskinkılıç, ticaret düzeyinde kahveyi değerlendirmek için kullanılan sertifikaya Türkiye'de sahip olan ilk 10 kişi arasında yer alıyor.

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan yarışmacılar, bu yıl Amerika’nınChicago eyaletinde 12-14 Nisan 2024 tarihlerinde yarışmak üzere bir araya gelecek. World of Coffeeorganizasyonu kapsamında gerçekleşecek Kahve Tadımlama ve Kahve Demleme yarışmalarına önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye, kahve konusunda deneyimli 2 kişi ile katılacak.

Demleme Kategorisinde Nida Fetullahoğlu, yine 12-14 Nisan tarihlerinde Chicago'da, Barista Kategorisinde ise 1-4 Mayıs tarihlerinde Serkan Sağsöz Güney Kore'nin Busanşehrinde Mayıs ayında Türkiye'yi temsil edecekler.