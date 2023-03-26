6 Şubat'ta meydana gelen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaşırken, Dünya Doktorları (DDD), Hatay ve Suriye’de depremden etkilenen insanlara desteğini sürdürüyor. Hatay’da 6 bine yakın afetzedeye sağlık hizmeti verdi.ANKARA (iGFA) - Orta Güneydoğu Türkiye’de ve Suriye sınırına yakın yerde meydana gelen yıkıcı depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünya Doktorları, depremlerin yaşandığı bölgelerde ihtiyaçları belirlemek üzere hızlıca harekete geçen ve afetin ilk anından bu yana Hatay’da çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarından biri oldu. Merkezi Türkiye’nin Kahramanmaraş ili olan ve Kuzey Batı Suriye'nin özellikle Halep ve İdlib bölgelerini ağır bir şekilde etkileyen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen insanlara ilk yardım ve tıbbi müdahale sağlamaya devam eden Dünya Doktorları, bölgede yaşayan afetzedelere sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Köy köy, belde belde dolaşan Dünya Doktorları hastaneye gitme ihtimali bulunamayan afetzedelere ulaşarak sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

6 Şubattan itibaren Dünya Doktorları Hatay’da; 2 bin 500 sağlık taraması, 3 bin ücretsiz ilaç dağıtımı gerçekleştirerek toplamda 5 bin 500 kişiye sağlık hizmet ulaştırdı.

Doktor, hemşire, ebe, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan mobil sağlık birimleriyle afetten etkilenen kişilerin sağlık, psikososyal destek, ilaç, koruma, temel su ve sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlayan Dünya Doktorları ekipleri, kadınlar ve çocuklar için oluşturduğu güvenli alanlarda afetzede kadın ve çocuklara yönelik sağlık hizmeti, bireysel psikolojik destek, psikososyal grup seansları, koruma hizmeti, hijyen ve temizlik hizmeti veriyor.

DAR ALANLARDA KALABALIK YAŞAM SALGIN HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Dünya Doktorları, birinci basamak sağlık hizmeti merkezi ve sanitasyon alanları olarak kullanılan konteynerler ile depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, örgütün sahada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu elde ettiği verilere göre bölgede şu ana kadar en fazla görülen hastalıklar olarak soğuk ve nemli havanın etkisiyle; ateş, boğaz ağrısı hatta akciğer iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, su azlığı, hijyen eksikliği, uygun olmayan barınma şartları ve toplu yaşam ortamlarında kalınması nedeniyle uyuz ve gastroenterit (bağırsak enfeksiyonları) olarak kayda geçti.