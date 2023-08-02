Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilerek her yılın Ağustos ayının ilk haftası kutlanacak olan ‘Dünya Düzce Günleri’ pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk konseri ile başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Dünya Düzce Günleri etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Semicenk, coşkulu alkışlar arasında hit parçalarından derlediği birbirinden güzel parçalarıyla alanı dolduranları coştururken, binlerce Düzceli de Semicenk’in parçalarına eşlik etti.

Etkinliklerin ilk günü, Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün Semicenk’e çiçek ve plaket takdim etmesi ile sona erdi.