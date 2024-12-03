İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında Selim ve Kerim Altınok kardeşleri ağırladı. Başarı hikâyelerini anlatan görme engelli kardeşler, engelli ailelerine de çağrıda bulundu: “Korumacı davranmayın. Bırakın çocuklarınız evden çıksınlar, buraya belediyeye gelsinler. Bizim zamanımızda bu imkânlar yoktu”İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla görme engelli kardeşler Selim ve Kerim Altınok’u ağırladı.“Engelli camiasının Selim ve Kerim abisi” olarak tanınan ünlü ikizler; Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şube BaşkanıAhmet Bağbekleyen’inmoderatörlüğünde düzenlenen “Ayaküstü Sohbetler”de, hukukçuluktan müzisyenliğe, yayıncılıktan sporculuğa kadar varan 60 yıllık başarı hikâyelerini anlattılar. Bu vesileyle engelli bireylerin ailelerine önemli tavsiyelerde bulundular.

“BİZİ MUTLU EDEN ENGELLİLER İÇİN YAPTIKLARIMIZDIR”

Bağbekleyen’in sorusu üzerine Dünya Satranç Şampiyonu Rus AnatoliKarpov’la berabere kaldığı maçı daanlatan Selim Altınok, “Mesela sormasaydın o maçı anlatmazdım.Çünkü biziasıl mutlu eden bu bireysel başarılarımız değil, engelli kardeşlerimiz için yaptıklarımızdır. Mesela körler okullarına dağıttığımız kabartmalı satranç kitabıdır. Bu sayede satranç öğrenen bir genç 20 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.

“ASLA AŞIRI KORUMACI DAVRANMAYIN”

Engellilerin sosyal hayata katılımı konusunda aileleri de cesaretlendiren Selim Altınok, konuşmasını tamamlarken şunları söyledi: “Asla aşırı korumacı davranmayın. Evden çıksınlar, buraya belediyeye gelsinler. Bizim zamanımızda böyle imkânlar yoktu. Bu imkânları iyi kullansınlar. Bugün mutluysak, bu mutluluğumuzu gençken kazandığımız yeteneklere borçluyuz. ifadelerini kullandı.