Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Haftası kapsamında Manisa Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde coşkulu bir etkinlik düzenlendi. İtfaiyecilikle ilgili bilgilerin de aktarıldığı etkinlikte bakım merkezi sakinlerinin eğlenerek öğrendiği bir program gerçekleştirildi. MANİSA (İGFA) - İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Dünya Engelliler Haftası kapsamında, Manisa ZİÇEV Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde coşkulu bir etkinlik gerçekleştirildi. Bakım merkezinde hizmet alan engelli vatandaşların ve itfaiyecilerin bir araya geldiği etkinlik coşku ve neşe içinde geçti.

İtfaiyecilik mesleğinin anlatılması ile programa başlandı. Akabinde bakım merkezindeki vatandaşların itfaiyeciliğe ilişkin sorduğu sorular yanıtlandı. Programda bakım merkezi sakinleri ile itfaiyecilerin işbirliğinde temsili bir yangın söndürme tatbikatı da yapıldı.

İtfaiyeciler tarafından engelli vatandaşlara kendileri için hazırlanan hediyeleri takdim edildi. Etkinlik, ZİÇEV Engelli Bakım Merkezi sakinlerinin moral ve motivasyonunu arttırırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiyecileri ile aralarındaki sevgi ve dostluk bağını da güçlendirdi. Dünya Engelliler Haftası’nda düzenlenen bu etkinlik katılımcıların zihninde unutulmaz anıları hatıra bıraktı.