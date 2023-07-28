Bursa'da Kükürtlü Lions Kulübü, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin Gençlerarası Değişim Programı kapsamında 6 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen gençlere keyifli bir Bursa turu attırdı.BURSA (İGFA) - Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından düzenlenen Gençlerarası Değişim Programı kapsamında Almanya, Avusturya, İtalya, Polonya, Tunus ve Slovakya'dan gelen 16-20 yaş arası 11 genç, Kükürtlü Lions Kulübü'nün konuğu oldu.

Başkan Özleyiş Ardalı ve beraberindeki üyelerle keyif dolu bir Bursa turuna çıkan yabancı konukların ilk adresi Dağyenice'deki Macera Park oldu.

Burada eğlence ve adrenalin dolu bir gün geçiren gençler, ardından soluğu İskender Kebapçısı'nda aldı. Bursa'nın lezzet markası İskender'e tam not veren yabancı gençleri şehirlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Özleyiş Ardalı, '50 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen bu değişim programında gençler muhteşem kültür alışverişinin yanısıra daha yaşanabilir bir dünya hedefine adım adım ulaşılmaktadır' dedi.