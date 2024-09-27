Amgen Vakfı’nın “Herkes için bilim, bilim için herkes” hedefiyle yürüttüğü yenilikçi eğitim programlarından Amgen Biyoteknoloji Deneyimi, dünya genelinde 1 milyon öğrenciye ulaştı. Bilimsel eğitimi daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen programla Türkiye genelinde ise son 4 yılda yaklaşık 7 bin öğrenci bilimsel keşif ile tanıştı.Enver GÜLER / İSTANBUL (İGFA) - Öğretmen ve öğrencilerin biyoteknoloji uygulamaları alanındaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla yürütülen Amgen Biyoteknoloji Deneyimi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkede 1 milyon öğrenciye ulaştı. Program kapsamında biyoteknolojiyi öğrencilerle buluşturmak için, eğitimciler için kapsamlı kaynaklar ve laboratuvar malzemeleri sağlanarak bilimsel eğitim daha erişilebilir hale getiriliyor. Türkiye’de Kalkınma Atölyesi’nin partnerliğinde uygulanan program, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine biyoteknoloji eğitiminde gerekli materyalleri sağlıyor. Öğretmenler bu eğitimi sınıflarına taşıyarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye katkıda bulunuyor.

Programın dünya genelinde 1 milyon öğrenciye ulaşması nedeniyle Ankara’da bir devlet okulunda bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Amgen yöneticileri, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi temsilcileri, program öğretmen ve öğrencileri katıldı. Öğretmen ve öğrenciler etkinlikte programla edindikleri deneyimleri paylaştı. Öğrenciler etkinlikte “Meyveden DNA İzolasyonu”, “Mikro Pipetleme” ve “Jel Elektroforezi” gibi deneyleri uygulama fırsatı buldu.

SINIFLAR KEŞİF MERKEZLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Amgen Türkiye Medikal Direktörü Dr. Mutlu Yeşilboğaz, programın 1 milyon öğrenciye ulaşması ile ilgili, “Amgen Vakfı aracılığı ile tüm dünyada bilimsel okul yazarlığı geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerin ve gençlerin bilime olan tutkularını güçlendirmek, bu alanda kendilerini geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada olma sebebimiz tüm dünyada 16 ülkede 1 milyonuncu öğrenciye Amgen Biyoteknoloji Deneyimi’ni ulaştırmış olmamız. Bugün bunu Türkiye'deki öğrencilerimizle birlikte kutluyoruz ve çok gururluyuz. Amgen Biyoteknoloji Deneyimi tüm dünyada öğrenciler için erişim ve maliyet engellerini ortadan kaldırarak bilimsel deneyime ulaşma imkanı sağlıyor. Türkiye'de Amgen Vakfı, Kalkınma Atölyesi ile birlikte iş birliği yaparak hem öğrencilerin bilimsel deneyler yapmasını hem de bu fiziksel şartları sağlamak için birlikte çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nden Amgen Biyoteknoloji Deneyimi Türkiye Programı Direktörü Dr. Elif Adıbelli Şahin ise şöyle konuştu: “Programa baktığımızda Türkiye bu programı uygulayan 16 ülkeden sadece bir tanesi. Dünya çapında her yıl ortalama bin 500 öğretmen aracılığıyla 90 bin öğrenciye ulaşmış ve bugün burada 1 milyon öğrenciye ulaşmasını kutladığımız bir etkinlikteyiz. 2020 yılında Kalkınma Atölyesi olarak bu sürece başladık. Şu anda 10 ilde bu uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Programda farklı okul türlerinden öğretmenlerimiz yer alıyor. Farklı okul türlerini tercih etme nedenimiz ise eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak sosyal kalkınmayı hedefleyen bir kuruluş olmamız.”

TÜRKİYE’DE 85 ÖĞRETMENE, 6 BİN 993 ÖĞRENCİYE VE 55 OKULA ULAŞILDI

Dünyada her yıl ortalama 90 bin öğrenci ve bin 500 öğretmene ulaşan program Türkiye’de 2020 yılında Kalkınma Atölyesi Kooperatifi yürütücülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile başlatıldı. Türkiye’de ilk dört yılında Ankara, Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir ve Sakarya olmak üzere 10 ilde uygulanan programla 85 öğretmene, 6 bin 993 öğrenciye ve 55 okula ulaşıldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi gibi diğer üniversite ve okullarla yapılan iş birlikleri ile Amgen Biyoteknoloji Deneyimi Programının Türkiye’de 15’ten fazla ilde 4 binden fazla öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Programın son yılında yapılan değerlendirmelere göre; katılımcı öğrencilerin, yüzde 98’i programa katıldıktan sonra bilgisinin arttığını düşünüyor. Yüzde 85’i biyoteknoloji ve genetik mühendisliğine dair ilgisinin arttığını söylüyor. Yüzde 86’sı biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarındaki kariyerlere dair farkındalığının arttığını ve yüzde 93’ü programın devamına da katılmak istediğini belirtiyor. Programa katılan öğretmenlerin tamamı ise programın sorgulama tabanlı fen eğitimine yönelik sınıf pratiklerine katkı sağladığını vurguluyor ve meslektaşlarına kesinlikle programa katılmasını öneriyor. Öğretmenlerin yüzde 98’i programın mesleki motivasyonunu artırdığını ve bir parçası olmaya devam etmek istediğini dile getiriyor.

Amgen Biyoteknoloji Deneyimi ve Amgen Vakfı'nın sunduğu diğer ücretsiz bilim programları için www.amgenfoundation.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Herkes için bilim, bilim için herkes.

Amgen Hakkında Biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Amgen, biyolojinin gücünü kullanarak ciddi hastalıklara yönelik yenilikçi ilaçlar keşfedilmesi, geliştirilmesi, üretimi ve hastalara sunulması için çalışmaktadır. Merkezi Thousand Oaks, Kaliforniya olan Amgen, dünya çapında 100’den fazla ülkede 20 binin üzerinde çalışanı ile hastaların karşılanmamış ihtiyaçlarına, sağlık durumlarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik tedaviler geliştirmeye odaklanmaktadır. Amgen, stratejik önem taşıyan bölge ülkelerinde büyümeyi hedeflemiş ve Türkiye’yi de faaliyet göstereceği ülkelerden biri olarak belirlemiştir. Türkiye'de Amgen, 2005 yılında bir distribütör aracılığı ile ürünlerinin dağıtımına başlamış ve 2010 yılında merkez ofisini açmıştır.