Sirena Yachts’ın yeni modeli Sirena 48, Palm Beach International Boat Show’da ABD’li tekne tutkunlarının karşısına çıktı. İlk gövdesi daha suya inmeden dünya çapında 17 adet satılan Sirena 48, sahibinin isteğine göre birçok farklı seçenekte yerleşim planıyla sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Sirena Yachts, ilk kez Ocak ayında tüm dünyaya duyurduğu en yeni modeli Sirena 48’i ABD’li tekne tutkunlarıyla tanıştırdı. ABD’nin en büyük yat fuarlarından biri olan Palm Beach International Boat Show’da podyuma çıkan Sirena 48 tüm ilgiyi üzerine topladı.

Fuar tanıtımdaki modelin şu ana kadar dünya çapında 17 adet satıldığı açıklandı.

ABD’DE BÜYÜK İLGİ

Sirena 48’de iç ve güverte yerleşiminin yanı sıra flybridge’te de seçenekler sunuluyor. Flybridge’in standart yerleşiminde geniş bir yemek masası ile rahat güneşlenme minderlerinin bulunduğu ferah bir güneşlenme alanı yer alıyor. Flybridge’teki yerleşik dümen bölümü öylesine çarpıcı ki tekne sahibi kaptanlık görevini bırakmak istemeyecek. Sirena 48’in flybridge’i istenirse hardtop’la donatılacak ve üzeri güneş panelleriyle kaplanacak.

Seyir performansıyla dikkat çekecek olan Sirena 48, seçenekli motorlarla azami 26,3 knot hıza ulaşacak. Seyir hızı 15-16, ekonomik seyir hızı ise 10 knot olacak. Ekonomik seyir hızı 10 knot’ta yakıt ikmali yapılmaksızın yaklaşık 520 deniz mili yol yapabilecek.

Heyecanla beklenen Sirena 48’in ilk teknesi Eylül ayında yapılacak Cannes Yachting Festival 2023'te dünya karşısına çıkacak.