AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Dünya Kadınlar Günü için dikkat çekici bir mesaj yayınladı.BURSA (İGFA) - Bugün, dünya genelinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesine dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Gözükara Durmaz, kadınların özverili mücadelesini anlamak ve değerini bilmek adına 8 Mart'ın önemine vurgu yaparak, kadınlara hak ettikleri değerin yalnızca bu özel günde değil, her an verilmesi gerektiğini belirtti. Kadınlarımıza destek olmanın ve onları güçlendirmenin sadece bir görev değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Türk tarihindeki kadınların güçlü ve etkili rollerini hatırlatan Gözükara Durmaz, bu güçlü mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' prensibiyle hareket etmek gerektiğini vurguladı.

AK Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002 yılından bu yana kadın haklarına yönelik bir dizi önemli adım attıklarını belirten milletvekili, eğitimden sağlığa, istihdamdan karar alma mekanizmalarına kadar birçok alanda düzenlemeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

21 yıldır kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını sağlamak adına çalıştıklarını ifade eden Gözükara Durmaz, kadınların karşılaştığı dezavantajları ortadan kaldırmak ve eşit fırsatlar sunmak için projeler yürüttüklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılıklarını vurgulayan milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan anayasa ve yasa değişiklikleri ile kadına yönelik şiddetle etkili bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Gözükara Durmaz, konuşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki reformlar ve atılan adımlarla kadınların güven içinde yaşayacakları bir Türkiye'nin inşası için çalışmalarının kararlılıkla süreceğini vurgulayarak tamamladı.