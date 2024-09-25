Dünyanın dört bir yanından uzman kalp cerrahları, robotik ve minimal invaziv cerrahi teknikler sayesinde kardiyak operasyonların sonuçlarını Ankara’da değerlendirmek üzere bir araya geliyor.ANKARA (İGFA) - 28 Eylül'de Ankara JW Marriott Otel’de düzenlenecek “Robotik/Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Zirvesi’ne Ukrayna, Rusya, İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa'dan gelen kalp cerrahları da katılacak. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, ülkenin bir numaralı kalp cerrahı Makhdom Fahd Abdulrahman’ı da Türkiye’ye gönderiyor. 10 ülkeden 250 kalp ve damar cerrahı zirvede hazır olacak.

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, robotik sistemlerin, cerrahın hassasiyetini artırarak kalp ameliyatlarını daha güvenli hale getirdiğini söyledi.

Robotik destekli cerrahi gelişiminin, hastaların hayatını değiştirdiğini belirten Prof. Dr. Serkan Durdu, özellikle kalp rahatsızlıklarında, bu teknikler sayesinde daha az invaziv yöntemlerle ameliyatlar gerçekleştirilerek iyileşme süresinin kısaldığını ve başarı oranlarının arttığını ifade etti. Prof. Dr .Durdu, dünyada bu alandaki gelişmelerin, Türkiye'nin de tıbbi teknolojilerdeki yerini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Bu sistemlerin özellikle mitral kapak onarımları ve koroner arter baypas greftleme (CABG) gibi karmaşık kalp ameliyatlarında kullanıldığını ve büyük avantaj sağladığının altını çizen Durdu, "Bu yenilikler sayesinde hastalar daha kısa sürede iyileşiyor ve komplikasyon riskleri en aza indiriliyor" dedi.

YENİ TEKNOLOJİLERLE DAHA İYİ BİR GELECEK

Durdu ayrıca, yapay zeka ve gelişmiş dokunsal geri bildirim sistemlerinin, cerrahların daha da hassas ameliyatlar yapabilmesine olanak sağlayacağını belirterek, “Gelecekte bu teknolojilerle kalp ameliyatlarında çok daha büyük başarılar elde edeceğiz” açıklamasını yaptı.