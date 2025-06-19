21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde Olten Filarmoni, müziğin evrensel dilini herkes için erişilebilir kılma misyonunu vurguladı; Fatma Olten, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 21 Haziran’da kutlanan Dünya Müzik Günü, müziğin birleştirici gücüyle dünyayı buluşturuyor.

1982’de Fransa’da başlayan ve küresel bir kutlamaya dönüşen bu özel gün, profesyonel sanatçılardan amatör müzisyenlere kadar herkesi sokaklarda, sahnelerde ve eğitim alanlarında müzikle bir araya getiriyor. Müziğin evrensel dili, sanatın yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan bir çağrı olarak yankılanıyor.

OLTEN FİLARMONİ’DEN KÜLTÜREL MİSYON

Olten Filarmoni, Dünya Müzik Günü’nde müziğin toplumsal dönüşümdeki rolüne vurgu yaptı. Klasik müziği geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Olten Filarmoni Orkestrası ve Olten Filarmoni Sanat Okulu, Olten Sanat Vakfı bünyesinde sanatı bir kültür taşıyıcısı olarak görüyor. Eğitim programları, genç yeteneklere destek ve sosyal projelerle müziği herkes için erişilebilir kılan vakıf, kültürel gelişime katkı sunuyor.

Olten Sanat Vakfı İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, Dünya Müzik Günü’ne özel yaptığı açıklamada, “Müzik, insanın kendisi ve dünyayla kurduğu en sahici bağdır. Sanat, toplumları birleştirir, iyileştirir ve geleceğe umutla bakmamızı sağlar. Müziği herkes için ulaşılabilir kılmak, daha aydınlık bir toplum için çalışıyoruz” dedi.

4’TEN 70’E MÜZİK EĞİTİMİ

Olten Filarmoni Sanat Okulu’nun 4-70 yaş aralığını kapsayan eğitim modeline dikkat çeken Olten, programların sadece teknik beceri değil, duygusal ve kültürel gelişim sağladığını belirtti. “4 yaşındaki çocuklar Suzuki metoduyla kemana başlarken, ileri yaş grupları piyano ile müzik yolculuğuna çıkıyor. Müzik eğitimi, hayatla estetik bir bağ kurmaktır” diyen Olten, sanatın dönüştürücü gücüne vurgu yaptı.