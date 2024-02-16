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Şubat kültür takvimi kapsamında Yazar Güray Süngü’yü ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilen sanat ve edebiyat yolculuğuna çıkaran “Dünyanın En Güzel Hikayesi” isimli söyleşiye özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri birbirinden keyifli, sanat dolu, bilgi dolu programlarla devam ediyor. Son olarak Dünya Öykü Günü’nde, Türkiye’nin yakından tanıdığı yazar Güray Süngü Alicanlar Konağı’nda misafir edildi.

SANAT VE HAYAL GÜCÜ

“Dünyanın En Güzel Hikayesi” isimli söyleşide sanat konuşuldu, kültürel değerler tartışıldı ve ‘sanatta hayal gücü ile üretim’ konusuna vurgu yapıldı.

Yazar Güray Süngü özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte insanın durmadan, sıkılmadan yeni şeyler üretmesi gerektiğini belirterek sanatın istikrar ve gayretle olan bağını anlattı.

“BİLMEDİĞİNİZ KİTAPLAR…”

Yazar Süngü, “Sanat dinamiktir, canlıdır ve kapatamazsınız kendinizi oraya. Filimler içinde bu böyledir. Bildiğimiz bazı yönetmenler var, filmi çıkar çıkmaz hiç sorgulamadan seyrediyoruz. Çünkü onun o sinema evrenini ve kurgusunu merak ediyor dahil olmak istiyoruz. Bu kitaplarda da böyledir. Her ne kadar sevdiğiniz yazarın kitaplarını okumak için bekleseniz de bazen hiç tanımadığınız ve bilmediğiniz bir kitabı alır ve okursunuz” ifadelerini kullandı.

Keyifli ve sanat alanında yoğun bilgi aktarımıyla geçen etkinlikte okurların sorularını cevaplayan Yazar Güray Süngü, genç yazar adaylarına önemli tavsiyeler verdi. Söyleşi, imza töreni ve fotoğraf çekimiyle son buldu.