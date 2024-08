Bu sene 15’incisi gerçekleştirilecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda koşulacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 yıldır aralıksız düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi. Yarış, 7 etaptan oluşan dünya şampiyonasının 6'ncı ayağı olarak gerçekleştirilecek.

Kemer'de 2010 yılında 71 sporcunun katılımıyla ilk kez düzenlenen ve Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından organize edilmeye başlanan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışının 15’incisi 10-12 Ekim tarihlerinde koşulacak. Spor Toto, KTM, Cazador ve Red Bull Türkiye sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik’in katkılarıyla Kemer’in eşsiz doğasında gerçekleşecek yarış, dünyanın en eğlenceli ve zorlu etabı olarak bilinen, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta tamamlanacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından tüm yarış sınıflarından sporcuları bir araya getirecek organizasyon en zorlu Enduro profesyonelleriyle birlikte yarışma imkanı sunacak.

DÜNYA ŞAMPİYONASININ 6’NCI AYAĞI ANTALYA’DA Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 14 yıldır özel yarış statüsünde düzenlendi. Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) aldığı kararla bu sene Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen organizasyon; İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6’ncı yarış olarak koşulacak. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak. 10 Ekim Perşembe günü plaj yarışı ile başlayacak yarışlarda 11 Ekim Cuma günü orman yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü dağ yarışı düzenlenecek. Yarış, 12 Ekim Cumartesi günkü madalya töreni ve yarış sonu partisi ile tamamlanacak.

RED BULL TV’DEN YAYINLANACAK Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Red Bull TV’den izleyicileriyle buluşacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Red Bull TV’den motosiklet tutkunlarına ulaşacak.

SEMİH ÖZDEMİR: ÜLKEMİZE DÜNYA ŞAMPİYONASI KAZANDIRMAKTAN GURUR DUYUYORUZ Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, dünya şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, Sea To Sky etkinliğinin yıllar içinde dünyanın en ekstrem spor etkinliklerinden biri haline geldiğini vurguladı. 2010 yılında büyük bir hayalle başlatılan "Deniz’den Gökyüzüne" yarışının, 15’inci yılında Hard Enduro Dünya Şampiyonası takvimine dahil edilmesiyle uluslararası bir başarı kazandığını belirten Özdemir, 10-12 Ekim tarihlerinde Antalya Kemer’de dünyanın en iyi yarışçılarını ve dünya spor medyasını ağırlayacaklarını ve bunun Türkiye için büyük bir tanıtım fırsatı olduğunu ifade etti.

Özdemir, F1, MotoGP ve WRC gibi büyük etkinliklerin Türkiye’den gitmesinin ardından, bir dünya şampiyonasını ülkeye kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Sea To Sky etkinliğinin, 40’tan fazla ülkeden 400’ün üzerinde sporcuyu ağırlayarak Kemer’in turizm altyapısıyla birleştiğinde Türkiye’nin en değerli spor turizmi etkinliklerinden biri haline geldiğini söyledi. Organizasyonun 3 günü yarış, 4’üncü günü ise kültürel turları içeren "Tatil + Enduro = Sea To Sky" mottosuyla dünyanın tatil konseptli tek yarışı olduğunu ekledi. Semih Özdemir, etkinliğin düzenlenmesi için destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti.