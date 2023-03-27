27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunuldu.MANİSA (İGFA) - 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolasıyla Manisa’da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, şube müdürleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz ve tiyatro oyuncuları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, ”Cumhuriyetimizin 100. yılında bugünleri yaşamamızı sağlayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Sanata ve sanatçıya desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Cengiz Ergün’e tüm danışmanlarımıza, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro günü. Bugün bizim bayramımız. Ancak buruk yaşıyoruz. Yüzyılın depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum. Biz, Şehir Tiyatrosu olarak depremzede çocuk ve ailelerine destek olmaya çalışıyoruz. Hacivat ve Karagöz oyunlarımızla onları ziyaret ederek, bir nebze de olsa yüzlerinin gülmesine sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Şengöz, konuşmasının devamında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nün önemine değindi, Şehir Tiyatrosunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.