Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar ve Yönetim Kurulu üyeleri Yıldırım Kaymakamı Metin Esen’i makamında ziyaret etti.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Yıldırım Kaymakamı Metin Esen’i makamında ziyaret eden Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Cemalettin Açar ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Esen’le günün anlam ve önemi konularında sohbet ettiler.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen’e çalışmalarından dolayı Dünya Türk Birliği’nin plaketini takdim Eden Başkan Açar” Yıldırım Kaymakamımız Sayın Metin beyi makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk misafir perverliği ve hoş sohbetleri için kendisine şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ederim.” Dedi.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen is ziyaretlerinden dolayı Dünya Türk Birliği yönetimine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.