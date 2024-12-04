Kocaeli İzmit Belediyesi, UNESCO’nun “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine alınan Türk kahvesi kültürünü yaşatmak amacıyla 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde özel bir etkinlik düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - Türk kahvesinin 2013 yılında UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine alınmasıyla, her yıl 5 Aralık günü tüm dünyada “Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak kutlanıyor. Bu yıl İzmit Belediyesi, bu anlamlı günü 4. kez kutlayamaya hazırlanıyor. Türk kahvesi, Osmanlı döneminden günümüze kadar sadece bir içecek değil, aynı zamanda kendine özgü bir kültür taşıyor. Bu kültürü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlik, kahve severleri geçmişle gelecek arasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

DENEYİMLER VE SÖYLEŞİLER

Etkinlik kapsamında kahve kültürü ve tarihine dair önemli isimler bir araya gelecek. Türk Kahvesi hakkında deneyimlerini paylaşacak olan Yolaç Özcan, katılımcılara ilham verecek. Söyleşide ayrıca Monad Coffee Kurucu Ortağı Boğaçhan Güneş ve Mahmut Dilbaz da yer alacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise İzmit Belediyesi Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur üstlenecek.

KAHVE PİŞİRME TEKNİKLERİ

Programda, Boğaçhan Güneş tarafından Türk kahvesi pişirme teknikleri uygulamalı olarak anlatılacak. Katılımcılar, bu sunum sayesinde kahve yapımında kullanılan geleneksel ve modern yöntemleri öğrenme fırsatı bulacak. Ayrıca etkinlik boyunca kahve tadımları da yapılarak, katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak.

MİMARLAR ODASI TARİHİ BİNASINDA BULUŞALIM

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği bu özel etkinlik, 5 Aralık 2024 Perşembe günü saat 16.00-19.00 arasında Mimarlar Odası Tarihi Binası’nda gerçekleştirilecek. Tüm İzmit halkı, Türk kahvesi eşliğinde sohbetin ve kültürün tadını çıkarmak üzere bu etkinliğe davetli.

