Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde Dünya Türk Kahvesi Günü, New York Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde büyük bir etkinlikle kutladı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’ye Türk kahvesini tanıtan Turkish Coffe Lady, Türk kahvesinin 11 yıl önce UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilen ilk içecek olduğunu ve bu kültürümüzün tanıtılması ve yayılması adına önemli adımlar attıklarını açıkladı.

Turkish Coffee Lady, Türk Kahvesi’nin, 500 yıllık tarihî geçmişine ve dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olarak Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

HASAN KALE'NİN KAHVE TELVESİ İLE YAPTIĞI MİNYATÜR ESERLER SERGİLENDİ

Micro-Art sanatçısı ve ressam olan, The Sun dergisi tarafından "Microangelo" lakabı verilen Hasan Kale, kahve telvesi ile yaptığı eserleri Türkevi’nde sergiledi.

Kahve telvesi ile Türkevi’nin minyatür halini de yapan Hasan Kale, bu eşsiz çalışmasını Başkonsolos Ahmet Yazal’a hediye etti.

NYPD’den Uğur Bek, Egemen Aydın ve Benek Kandaz, TADF Başkanı Gülay Aydemir ve ekibinden Zuhal Özgül, New York Türk-Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) Başkanı İbrahim Yazıcı ve Cumhuriyet Okulu Yönetimi de etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.