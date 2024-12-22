Dünya klasikleri arasında yer alan “Palto” öyküsünden sahneye uyarlanan oyun, 10. Sezon özel temsiliyle 27 Aralık Cuma günü İzmirli sanatseverlerle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Modern tiyatronun ünlü oyuncularından Şükrü Veysel Alankaya’nın göz dolduran performansıyla sahnelenen Palto; yaşadığı dönemin Rusyası’nın soğuğunu, kötülüklerini, çarpıklıklarını, gülünç durumlarını sergileyen Gogol’ün, olanca özverisiyle edindiği paltosunu çaldıran küçük bir memurun (AkakiyAkakiyeviç’in) üzüntüden ölmesini konu alıyor. Oyunun omurgasını oluşturan 4 temel karakter, oyuncunun üstün performansıyla hayat bulurken; kürk palto ise sadece eşya olmakla kalmıyor, başlı başına bir karakter olarak sahneyi dolduruyor.

İZMİR’E ÖZEL TEMSİL

Bugüne kadar Türkiye genelinde onlarca ilde, 200’den fazla büyük organizasyonda sahnelenen Palto, çok sayıda festivalin de konuğu oldu. 60 dakika ve tek perdelik oyun, yer yer izleyicilerle de interaktif bir şekilde ilerlerken, 9 yaş ve üzerindeki herkese hitap eden diliyle de dikkat çekiyor.

EVL Sanat’ın Büyük Türkiye Turnesi kapsamında, İzmir’de Palto’nun 10. sezonuna özel olarak bir temsil düzenlenirken, sezon içinde tekrarı olmayacak bu etkinlik kentin kültür sanat hayatı açısından da büyük bir değer taşıyor. Tiyatro duayenleri tarafından övgüyle karşılanan ve edebi eserlere ilgi duyan herkesin izlemesi gerektiği belirtilen Palto, 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 20:00’de Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle bir araya gelecek. Etkinliğin biletleri ise Biletinial, Biletix ve Bubilet platformlarından kolaylıkla temin edilebiliyor.