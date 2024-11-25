Kadına Şiddetin Tüm Boyutları, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” Sebebi İle Masaya Yatırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Etkinlikte konuşan Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, ‘Şiddetin psikolojik izleri’ konularına dikkat çekti. Konuşmasında kadına şiddet konusunda çarpıcı rakamlar paylaşan Klinik Psikolog Özcan, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından 2021 yılında yayımlanan rapora göre, dünyada her 11 dakikada 1 kadın öldürüldüğünü belirtti. Ergenlik çağındaki kız çocukları, genç kadınlar, etnik ve diğer azınlıklara mensup kadınlar, trans kadınlar ve engelli kadınların farklı şiddet türlerine maruz kalma konusunda yüksek risk altında olduğunu sözlerine ekleyen Özcan, şiddetin zihinsel ve davranışsal izlerine değindi. “Şiddetin fiziksel, zihinsel ve davranışsal sağlık sonuçları, şiddet sona erdikten sonra da uzun süre devam edebilir. Zihinsel olarak; depresyon, uyku ve yeme bozuklukları, stres ve anksiyete bozuklukları, kendine zarar verme ve intihar girişimleri ile zayıf özgüvenden söz ederken, davranışsal anlamda ise; zararlı alkol ve madde kullanımı, birden fazla cinsel partner, yaşamın ilerleyen dönemlerinde istismarcı partner seçiminden bahsedebiliriz.”

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET HER ZAMAN ÇOCUKLARINA YÖNELİK ŞİDDETTİR”

Kadına yönelik şiddetin psikolojik izlerin çocuklar açısından da ele alan Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, “Kadına yönelik şiddet her zaman çocuklarına yönelik şiddettir. Doğrudan saldırıya uğramasalar bile sadece şiddete tanık olmak dahi uyku bozukluklarına, gelişimsel bozukluklara, saldırganlıklara veya kaygıya yol açmak için yeterli olabilir. Ayrıca şiddeti ve sonuçlarını deneyimleyen veya tanık olan çocuklar, bu şiddeti çözmenin bir yolu olarak kabul etmeyi öğrenirler” dedi.

Kadına şiddetin toplumsal açıdan psikolojik izlerinin de ele alındığı konuşmalarda, ‘Kolektif Travma’ya da dikkat çekildi. Toplumsal olarak paylaşılan ortak acıların yaşanış şeklinin, toplumun ruh sağlığı üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, yaşanılan ortak acı ve psikolojik etkinlerin kolektif travma olarak ortaya çıktığını, öfke, şaşkınlık ve çaresizlik gibi duygularla kendini gösterdiğini dikkat çektiler.

Etkinlikte konuşan Klinik Psikolog Semanur Konuk Düzgün ise ‘Travma tedavi teknikleri’ başlığı altında bir psikoterapi çeşidi olan EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme) ile Şema Terapi hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe; Moodist Hastanesi ve Bloom Psikoloji Koordinatörü Psikolog Neslihan Turan, Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Selin Birgül Baran, Uzm. Psikolog Melike Şimşek ve Klinik Psikolog Nilsu Yavuzer de değerli bilgiler ile katılan diğer uzmanlar oldu.