Mobil işgücüne yönelik ücret ayarlamalarında ve politikalarında son derece önemli bir referans kaynağı olan ve Mercer tarafından bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilen ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçlarına göre İstanbul, bu yıl listeye 185’inci sıradan girdi.İSTANBUL (İGFA) - Firmaların değişen işgücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı

Beş kıtada 227 şehri kapsayan araştırmada 2023 yılında dünyanın en pahalı şehri Hong Kong olurken, en ucuz şehir ise İslamabad olarak belirlendi.

İstanbul bu yıl listeye 185’inci sıradan girdi.

Bu yıl Hong Kong en pahalı şehir olarak listenin başında yer alırken, geçtiğimiz yıla göre 6 sıra yükselen Singapur 2’inci sıraya yükseldi.

Zürih ise bir basamak gerileyerek listedeki en pahalı üçüncü şehir olurken, uluslararası çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri ise 227’inci sırada yer alan İslamabad oldu.

EN PAHALI ŞEHİRLER ARASINDA 5 AVRUPA ŞEHRİ YER ALIYOR

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre; Zürih, Cenevre, Basel, Bern ve Kopenhag 2023'te expat çalışanlar için dünyanın en pahalı lokasyonları arasında ilk 10 arasında yer alan 5 Avrupa şehri oldu.

Bu şehirlerin 4’ü İsviçre’de bulunuyor. Avrupa’nın diğer pahalı şehirleri arasında Londra 17’inci, Viyana 25’inci, Amsterdam 28’inci, geçen yıla göre 27 basamak yükselen Prag 33’üncü ve Helsinki 34’üncü sırada yer aldı. Paris ise 35’inci sıradaki yerini bu yıl da korudu. Paris, Fransa şehirlerinin en pahalısı olurken, onu 92’uncu sıradaki Lyon ve 121’inci sıradaki Toulouse izledi. 37’inci sıraya yerleşen Berlin, Almanya’nın en pahalı şehri olurken, onu 38’inci sıradaki Münih ve 48’inci sıradaki Frankfurt takip etti.

Hamburg 62’inci, Stuttgart 69’uncu, Düsseldorf 74’üncü, Leipzig 91’inci ve Nürnberg 96’ıncı olarak Almanya’nın en ucuz şehirleri oldu.

Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, Rusya-Ukrayna krizi ve COVID-19 varyantlarının ortaya çıkmasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, birçok ekonomi halen bu olayların etkisi altında olduğuna dikkati çekti.

"Agresif para politikaları ve sıklaşan finansal koşullar, bu yıl birçok ekonomide gelir artışının yavaşlamasına ve işsizliğin artırmasına neden olabilir" diyen Güleyin, "Birçok ülkede borç seviyeleri yüksek seyretmeye devam ediyor ve çekirdek enflasyon birçok piyasada henüz zirveye ulaşmadı. Enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları da uluslararası mobil çalışanların ücretlerini ve birikimlerini doğrudan etkiliyor. Son COVID-19 salgını ve dünya çapındaki siyasi gerilimler, uzaktan çalışmanın yaygın olarak kullanılmasını hızlandırdı ve bu da çok uluslu işverenleri iş güçlerini yönetme şekillerini yeniden değerlendirmeye sevk ediyor” diye konuştu.

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