Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin, askeri insansız hava araçlarının üretiminde dünya çapında lider ve bu teknolojide bir numara olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Parlamento Binası'nda 13’üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'na (SBF) katıldı. SBF'nin Balkanlar’daki bölgesel ekonomik iş birliklerini konuşmak için fırsat sunduğunu aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye'nin, Balkanlar genelinde teknolojik ilerlemeyi, dijital büyümeyi, endüstriyel büyümeyi ve refahı teşvik etmek için deneyimlerimizi paylaşmaya ve bunlardan yararlanmaya tamamen kararlı olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek'in ve Balkanlar'ın ekonomik anlamda kalkınmasını her zaman destekleyeceklerini anlatan Bakan Kacır, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik entegrasyonun güçlü destekçisi olduğunu da ifade etti.

Tüm uluslararası platformlarda sanayi ve teknoloji ile ekonomi alanındaki işbirliğinin teşvik edilmesinin herkese barış, istikrar ve refah getireceğini vurguladıklarını söyleyen Bakan Kacır, “Ne yazık ki savaşlar, küresel salgınlar, iklim değişikliği, doğal afetler, gıda, su, enerji ve ham madde tedarik krizleri hayatımızı ve iş yapılarımızı bozdu.” diyen Kacır, “Hepimiz biliyoruz ki ticarette ve teknolojide çok tehlikeli bir korumacılık türü yükseliyor. Bu aksaklıklar, tedarik zincirlerini sürdürmek ve küresel ticaretin dayanıklılığını sürekli olarak test etmek için zorlayıcı olduğunu kanıtladı. Bu kritik dönemde, güçlü bir teknoloji ekosistemi inşa ederek Türkiye ekonomisini daha yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı bir yola sokmak için zemin hazırladık.” diye konuştu.

HIZLI VE İSTİKRARLI BÜYÜYEN EKONOMİ

Türkiye’nin bugün 10 binin üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yaptığını belirten Kacır, “102 teknoparkımız, 1600’den fazla AR-GE ve tasarım merkezimiz var. 272 bin AR-GE çalışanı, Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin çekirdeğini oluşturuyor. Bu hızlı ve istikrarlı büyüyen ekosistem sayesinde yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor.” dedi.