Danfoss'un 20 ton ağırlığında ve 17 metre uzunluğundaki ağır hizmet tipi elektrikli kamyonu, 12-14 Haziran tarihleri arasında "Dünyanın en büyük elektrikli yolculuğu"nda 48 elektrikli binek araca eşlik etti. Elektrikli kamyonlar, Danfoss’un üretim tesislerinde ve lojistik operasyonlarında kargo taşımacılığının daimi bir parçası olarak dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, kamyonlar ve diğer ağır taşımacılık yapan hizmet araçları 2020 yılında yıllık 1.776 milyon ton CO2 salınımı ortaya çıkarıyor. Ancak, Avrupa'da kara yolu ile taşınan tüm malların yüzde 45'i 300 km'den daha kısa mesafe kat ediyor. Elektrifikasyon dönüşüm mümkün olan alanlarda gerekli adımlar atılarak ciddi emisyon tasarrufu sağlanabileceği belirtiliyor.

Danfoss, elektrikle çalışan kamyonuyla önemli bir serüveni başarıyla tamamladı. Danimarka’dan Fransa’nın Le Mans şehrine 1.300 kilometreden fazla yol kat etti. Bu yolculuk, 24 saatlik bir yarış etkinliğiyle aynı dönemde, 48 elektrikli binek araçla birlikte gerçekleştirildi.

20 ton ağırlığında ve 17 metre uzunluğundaki elektrikli kamyon, organizatörlerin "Dünyanın en büyük elektrikli araç yolculuğu" olarak adlandırdığı etkinlikte yerini aldı. Üç gün süren ve GodEnergi şirketi tarafından kar amacı gütmeyen bir etkinlik olarak düzenlenen yolculuk, ağır taşımacılık hizmetlerinde elektrik enerjisine geçişin, saatlik şarj başına sürüş menzil kapasitesinin artırılmasının ve ağır hizmet tipi taşımacılığın karbondan arındırılma potansiyelinin önemine ışık tuttu. Araç hem ulaşımda hem de lojistikte elektrik enerjisinin yaygınlaştırılmasına yönelik geliştirilen son teknolojilerin ve kaydedilen önemli aşamaların canlı bir örneği haline geldi.

NORDBORG ’TAN LE MANS’A KADAR TAMAMEN ELEKTRİKLİ TAŞIMACILIK

Toplamda 48 elektrikli araçtan ve 115 kişiden oluşan konvoy, 12 Haziran’da Danimarka’nın Nordborg şehrinden yola çıktı. Aynı gün Almanya sınırını geçen konvoy, Hollanda'ya ulaştı. 13 Haziran’da Hollanda üzerinden Belçika’ya ve devamında Le Mans’a ulaştı. Katılımcıların tüm yolculuk boyunca kullandığı tek güç kaynağı elektrik enerjisi olurken, molalarda ihtiyaç duyulan tüm gereksinimler araçlardan sağlandı.