Suudi Arabistan, çöl bölgesinde güneş enerjisinden elektrik üretmeyi hedefleyen dünyanın en büyük Güneş Enerjisi Santrali (GES)'ni ASUNIM GROUP ile hayata geçirmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Suudi Arabistan Krallığı'nın dünyanın en büyük güneş enerji santralini NEOM bölgesinde 700 km2’lik bir alanda hayata geçireceği proje için ASUNIM'in seçilmesinde, uzman mühendislik birikiminin önemli bir rolü oldu.

Toplamda 36GWp gücüne sahip ve hayata geçeceği dönemdeki büyüklüğü 15 milyar dolara ulaşacak olan bu devasa güneş enerjisi santralinin projelendirmesi, mekanik süreçleri, uygunluk testleri gibi kritik süreçlerini yöneten ASUNIM Türkiye de projede önemli rol üstlendi.

ASUNIM GROUP, 20GW'lik ilk tasarımı tamamladıktan sonra göstermiş olduğu başarılı çalışmalar sayesinde 16GW'lik yeni bir proje için sözleşme imzaladı.

Tasarımların uygulanmasına 2027 yılında başlanması ve projenin 5 yıl sürmesi hedefleniyor.

ASUNIM Yönetim Kurulu Başkanı Umut Gürbüz, güneş enerjisi sektöründe 15 yılı aşkın süredir uluslararası deneyime sahip bir firma olarak İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de önemli roller üstlendiğini vurguladı. Kazandıkları GES ihalesinde bir Türk şirketinin imzasının yer alacak olmasının kendileir için gurur ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Gürbüz, "ASUNIM olarak, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek bu dev projenin başarısı için güven, ileri teknoloji ve yetkin mühendislik gibi üstünlüklerimizi ortaya koyacağız. Birikimimiz ve kazandığımız tecrübelerle temiz ve sürdürülebilir enerji alanında büyük projelere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.