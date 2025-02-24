Dünya bisikletinin en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihleri arasında büyük bir heyecana sahne olacak. Konya'da düzenlenecek olan organizasyona katılacak ülkeler ve sporcular belli oldu.KONYA (İGFA) - Türkiye dahil olmak üzere; İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya, Çin, Kolombiya, Meksika, Kazakistan, Malezya, Hindistan ve daha birçok ülke en iyi sporcularıyla pistte yerini alacak. Dünya Şampiyonası’ndan sonraki en büyük pist bisikleti organizasyonu olan Uluslar Kupası Konya’da üç gün boyunca dünyanın en hızlı bisikletçilerini ağırlayacak.

Konya 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda 44 ülke ile katılım rekoru kırılacak

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 7 bin 600 metrekarelik alanda 250 metre pisti, 2 bin 329 seyirci kapasitesiyle Konya Olimpik Velodromu’nda düzenlenecek olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na 44 ülkeden 154 kadın, 233 erkek toplam 377 bisikletçi ön kayıt yaptırdı.

Uluslararası arenada büyük başarılara imza atan bisikletçiler bu yıl da Konya'da kıyasıya bir mücadele verecek. İtalya'dan Elia Viviani, Fransa'dan Mathilde Gros, Belçika'dan Jules Hesters, Almanya'dan Lea Sophie Friedrich, İngiltere’den Ben Wiggins ve Hollanda’dan Yoeri Havik gibi dünya çapında önemli bisikletçiler yarışlarda boy gösterecek.

PİST BİSİKLETİ MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

Türkiye, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda pist bisikletinin güçlü isimleri ile ülkemizi temsil edecek. Pist Bisikleti Milli Takımı Aday Kadrosu’nda yer alan sporcular: Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, Ahmet Örken, Doğukan Arıkan, Emre Kaplan ve Ali İhsan Eğin’den oluşuyor.

Pist Bisikleti Milli Takım Aday Kadrosu, Türk bisikletinin iddialı takımları olan: Konya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve CNC Bisiklet Takımları sporcularından oluşuyor.

Bisiklet Milli Takımımız, Madison ve Omnium gibi önemli disiplinlerle birlikte Takım Takip ve diğer pist disiplinlerinde mücadele edilecek. Konya’da yarışacak Pist Bisikleti Milli Takımı kadrosu, 1-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Milli Takım Kampı’nda netlik kazanacak.

Organizasyon kapsamında Eliminasyon, Keirin, Sprint, Madison, Omnium, Takım Takip ve Takım Sprint gibi pist bisikleti disiplinlerinde yarışlar gerçekleştirilecek. Her disiplin için dünyanın en iyi sporcuları podyuma çıkmak için mücadele edecek.

Yarışmaya hak kazanan kesin sporcu sayısı önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.