Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışı UCI BMX Racing World Cupyarışlarının ikinci etabı Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde start aldı. Yoğun yağışa rağmen tüm heyecanın doruğa çıktığı yarışta yıldız sporcular şampiyonluk için pedal çeviriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı dünyanın en heyecankı bisiklet yarışı BMX Racing World Cup’un 2’inci etabı start aldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yoğun yağışa aldırış etmeyen dünya yıldızı sporcular, şampiyonluk için adeta tüm sınırları zorluyor.

23 yaş altı erkekler, 23 yaş altı kadınlar, elit erkekler ve elit kadınlar olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda toplam 232 sporcu start aldı. Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonalarının kıyasıya mücadele ettiği yarışlar eleme usulü ile gerçekleştiriliyor.

YARIŞ SONRASI KONSER

Vadi içindeki mavi pist içerisinde cross bisikletleriyle kıyasıya yarışan sporcular, zeminin yağış sebebiyle kayganlaşmasıyla zorlu bir etapla karşı karşıya geldi. 11.00’da start alan yarışlarda haftanın son etabı olan 2’inci etabı saat 17.00’da sona erecek. 3 ve 4’üncü etaplarının Hollanda’da yapılacağı dünya yarışı heyecanı, önümüzdeki hafta yerini Sakarya’da yapılacak (Cumartesi ve Pazar / 10-11 Haziran) BMX EuropaCup’a (Avrupa şampiyonası) bırakacak.

Gün boyu devam edecek yarışlar sonunda Büyükşehir Belediyesi 40 adet bisikleti çekilişle dağıtacak. Ayrıca Bisiklet Vadisi’ndeki yarıştan sonra coşku, bu akşam 20.30’da yapılaak olan Cengiz Kurtoğlu konseriyle zirveye tırmanacak.

4 ayrı ülkede 10 etap olarak gerçekleştirilecek Dünya Kupası’nın ilk 2 etabı Sakarya’da3 ve 4. etapise Hollanda’da koşulacak. Dünya kupası serileri 13-14 Ekim tarihlerinde 9 ve 10. etaplarla Arjantin’de sona erecek ve dev organizasyonun şampiyonu orada belli olacak.