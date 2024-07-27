Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 9 kez üst üste “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” seçilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yapılan 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin çelenk takdimi Taksim Meydanı’nda gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - 75 ülke temsilcisinin ülke bayraklarıyla katıldıkları çelenk takdim töreninde Meksika, Bulgaristan, Güney Kore ve Kazakistan’dan katılan dans ekipleri renkli ulusal folklorik kostümleri ve geleneksel müzikleri eşliğinde Taksim Meydanı’nda görsel bir şölen yaşattı.

75 ÜLKEDEN 1200 KÜLTÜR VE SANAT ELÇİSİ KATILDI

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin Taksim Meydanı’ndaki açılışında, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Uluslararası Dans Festivali Federasyonu 2. Başkanı Gürhan Ozanoğlu ve Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali komitesi Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından festivale katılan ülkelerin renkli dans gösterileriyle unutulmaz anlar yaşandı. Tüm dünyaya sevgi ve barış mesajlarının verildiği festival, 75 ülkeden 1200 kültür ve sanat elçisinin katılımıyla 3 Ağustos gecesine kadar Büyükçekmece’de devam edecek.



‘’UNESCO VE FESTİVALLER BİRLİĞİ’NİN A KATEGORİSİNDEKİ İLK VE TEK FESTİVALİ’’

25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali açılışında Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’de UNESCO’nun ve Festivaller Birliği’nin A Kategorisindeki ilk ve tek festival olduğunu belirterek herkesi Büyükçekmece’ye davet etti. Festival hakkında bilgi veren Başkan Akgün şunları söyledi:

‘’Bugün burada Taksim Meydanı’nda Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin başladığını İstanbul halkımıza duyurarak, İstanbul halkımızı bu büyük kültür ve sanat şenliğine davet etmek üzere geldik. Bu sene geçen seneye rağmen 25 ülke azaldı. Çünkü geçen sene Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı nedeniyle dünyada ilk defa 100 devletin katılımıyla bu festivali yapmıştık. Bu sene ekonomik şartların da ağırlaşması nedeniyle 150 ülke başvurdu. 75 ülkeyi seçti jüri ekip, bu işin komitesi. 75 ülke 75 bayrağıyla Atatürk Anıtı etrafında şu anda dizilmiş durumda. Dört ayaktan oluşan festival, kültürlerin buluşması ve kaynaşması anlamına geliyor. Dünya Heykel Sempozyumu, Dünya Fotoğraf yarışması, Dünya Halk Dansları Ödüllü Yarışması ve Dünya El Sanatları Çalıştayı. Büyükçekmece Kervansaray’da, Büyükçekmece Mimarsinan Köprüsü üzerinde, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde ve diğer mekanlarda müthiş bir zenginlik var. Hele hele sergiler. Örneğin; geçmişi günümüze taşıyan metaların bulunduğu sergiler. El Sanatları Atölyesi ve orada yapılan çeşitli uygulamalar insanları büyülüyor. Üç günden beri devam ediyor. Tabii ki biraz daha önceden kuruluyor bunlar ama bunları anlatmak değil, gelip Büyükçekmece’de Mimarsinan Köprüsü üzerinde, Kervansaray’da ve diğer alanlarda görmektir esas olan.

İstanbul’umuzun, Türkiye’mizin UNESCO’daki en büyük festivalinden bahsediyorum. Türkiye’de UNESCO’nun ve Festivaller Birliği’nin A Kategorisindeki ilk ve tek festivalidir. Keşke birkaç tane daha olsa. Ülkemizin kültürünün, sanatının tanıtılmasında, kültürlerin buluşmasında daha büyük etkimiz olur. Ama maalesef Türkiye’de 25 yıldan beri Covid’e rağmen, Covid zamanı bile yüzde 20’si fiziki, yüzde 80’i online yapılan dünyadaki ilk ve tek festivaldir. Bunun için de en yüksek ödülü aldık. Bu festivali görmek, yaşamak, gece festivalin ana bölümleri bittikten sonra da sanatçıları ücretsiz olarak amfi tiyatroda izlemek isteyen herkesi, sanatseverleri, Büyükçekmece halkımızı Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne ziyafete bekliyorum. Özellikle açılıştaki muhteşem gösterileri izlemek üzere tüm İstanbul halkımızı, sanatseverleri, festival severleri Büyükçekmece’ye davet ediyorum. Her şeyin ücretsiz olduğunu da belirtmek istiyorum.’’